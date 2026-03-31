全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のモダン居酒屋店『富士屋本店 日本橋浜町』です。おひとり様も友達飲みも気楽に寄れる庶民派にして名店毎夜、オープンと同時にあれよあれよと満席。お得なハッピーアワーに引き寄せられ、この店には自然と人が集まってくる。とりわけ1階の立ち飲みカウンターは人気が高く、実はおひとり様向けのメニューもあるから、ふらりと立ち