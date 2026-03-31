スピード感あるビルドアップ。右から左へ。最後は人数をかけて仕留めた。森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日に、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。伊東純也が挙げたゴールで１−０の勝利を収めた。84分に生まれたこの決勝弾に、ブラジルのメディア『Footure』が注目した。ゴールシーンの動画を貼り付け、次のように綴る。「日本はワールドカップで番狂わせを起こす可能性があ