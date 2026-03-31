2025年9月ごろ、石川県白山市の50代女性がおよそ1560万円をだまし取られる被害に遭い、警察がSNS型投資詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、白山市の50代女性は2025年9月ごろ、SNS上の広告を通して招待されたグループで投資アドバイザーをかたる人物から老後の生活資金のため投資に勧誘されました。女性は架空の投資サイトで2026年1月にかけて複数の個人や法人名義の口座に現金合わせておよそ1560万円を送金したとい