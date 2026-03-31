◇インターリーグタイガース6─9ダイヤモンドバックス（2026年3月30日フェニックス）MLB通算266勝を誇るタイガースのジャスティン・バーランダー投手（43）が敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初登板初先発。ただ、3回2/3を6安打5失点でKOされ、初黒星を喫した。立ち上がり、先頭・マルテに中前打を許すと次打者・キャロルに適時三塁打を浴び失点。モレノの遊ゴロの間にも1点を失い、2失点した。2回も連打で2死一