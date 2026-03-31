フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）が、3月31日までに更新されたYouTube「【公式】 フジテレビアナウンサーch.」に登場。4月5日に千葉・中山競馬場で行われる「美浦ステークス」で“競馬実況”デビューを果たすことを明かした。【25年ランキング表】ベテランアナ勢のなかに若手唯一のランクイン…最新『好きな男性アナ』TOP10同局・竹俣紅アナウンサー（27）企画の「【上垣アナ】競馬実況への道」と題した動画では、デ