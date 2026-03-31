「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が同点の七回に勝ち越しに成功した。智弁学園の好投手・杉本から一挙４点のビッグイニングだ。先頭の中島が中前打で出塁。続く仲原の打席で西谷監督がバスターエンドランを指示。見事に成功し、中前打で無死一、二塁と好機を広げた。さらに中西の送りバントが三塁前の絶妙の位置へ転がり、ヘッドスライディングで内野安打へ変えた。そして内海が