◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、智弁学園（奈良）のエース左腕・杉本真滉投手が先発した。初回を無失点で切り抜けた杉本だったが、2回に中村に右前適時打で先制を許すと、3回にも無死一、二塁から藤田に適時二塁打を浴びて2失点。序盤で3失点と苦しんだ。打線が3点を奪い、6回に同点に追いついたが、7回に大阪桐蔭打線