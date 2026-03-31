フリーアナウンサーの遠山梓さんが自身のインスタグラムを更新。宅建（宅地建物取引士）に合格したことを明かしました。【写真を見る】【 遠山梓 】「宅建を受けて合格しました」「やりたいことたくさんあって人生1回じゃ足りなさそう…」遠山さんは合格証書を手にした画像を添えて、「今更ですが…去年の10月に宅建を受けて合格しました」と投稿。続けて「登録実務講習を受けて先日やっと宅建士としての資格登録が完了したよ〜」