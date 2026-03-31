第９８回選抜高校野球大会決勝の３１日、大阪桐蔭のアルプス席には「家族そろって桐蔭ファン」という大阪市の上山和輝君（１０）が、母親や姉らとメガホンを持って選手に声援を送った。「ここぞという場面で点を入れるところが特に好き」と「桐蔭愛」を語る上山君。ロゴが入った帽子は宝物で、外出時も手放さないという。６歳から地元のソフトボールチームで外野手や捕手としてプレーしており、「夢は桐蔭のピッチャー」と声を