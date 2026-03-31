「ドジャース０−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）佐々木朗希投手が今季初先発し、５回途中１失点。初黒星を喫してしまったが、ＯＰ戦防御率１５・５８から見せた激変の姿。本人は収穫を強調した。「自信はなかったですすし、正直、僕が一番不安だったとおもうんですけど」と率直な心境を明かした上で、「自分ができることは限られている。そういうことに集中して投げました」と語った。過去を打ち消し、開き直っ