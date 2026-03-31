大学進学をきっかけに一人暮らしを始めた子どもに対して、どこまで生活費を負担するべきか悩む親は少なくありません。特にスマホ代のような毎月かかる通信費については、「仕送りに含めるべきか」「親が別で支払うべきか」と迷いやすいポイントです。 本記事では、大学生のスマホ代を親が負担するケースの一般性や考え方、さらに格安SIMを含めた現実的な見直し方法について、丁寧に解説していきます。 大学生の