学年が上がり、塾に行かせようか、でも習い事も続けさせたい……毎日が忙しくなり費用もかさむため、掛け持ちさせようか悩む親もいるかもしれません。 複数の習い事に加えて塾費用を問題なく捻出できる家庭は、どのくらいあるのでしょうか。習い事や塾にかける平均的な費用を年収別にみるとともに、掛け持ちするかどうかを判断するヒントを解説します。 塾と習い事を掛け持ちすると年間いくらかかるか まず、習い事