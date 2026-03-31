バスタオルは毎日洗うべきか、それとも数日使ってから洗うべきか、家庭内でも意見が分かれやすいテーマでしょう。とくに洗濯回数が増えると、水道代にどれくらい差が出るのかは気になるところです。 もっとも、水道代の差は「毎日洗うかどうか」だけで決まるわけではありません。洗濯機の種類や1回あたりの使用水量によっても結果は変わります。 本記事では、バスタオルの洗濯回数によって月の水道代がどの程度変