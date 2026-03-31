新NISA制度を活用して資産形成を始めた人にとって、2025年は動揺するような局面が訪れました。市場の急落により、10万円の損失を確定させて「S&P500」を手放したというエピソードは、決してひとごとではありません。 今回は、なぜNISAでは下落時の売却が推奨されないのか、そしてリスク分散のためにどのような意識を持つべきなのかを、制度の仕組みと市場の動向から解説します。 乱高下が続いている「S&