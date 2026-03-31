夫婦それぞれが月8000円前後のスマホ代を支払っていて、特に不満もない。このような状況だと、「あえて見直す必要はないのでは」と感じるのも自然です。しかし通信費は固定費の中でも見直し効果が大きく、満足していても改善の余地があるケースは少なくありません。 本記事では、満足している状態でも見直すべきかどうかの考え方と、格安SIMを検討する価値について、わかりやすく解説します。 満足しているなら