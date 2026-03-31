ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間３１日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打だった。打率１割６分７厘。チームは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。相手先発は２年目の左腕メシック。初回先頭は１ボールからの２球目、内角高めの９２・９マイル（約１４９・５キロ）のシンカーに詰まりながら左前に落とした。開幕戦の１打席目以来、１３打席