ロッテは31日、4月1日12時00分からマリーンズオンラインストアにて毛利海大投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始することになったと発表した。毛利は開幕戦である3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録した。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目の快挙。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのグローブやユニホームなどの数量限定販売に加え、記念Tシャ