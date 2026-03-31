ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は３０日（日本時間３１日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に今季初先発し、４回０／３を４安打１失点、４三振２四球で初黒星を喫した。打者１８人に７８球で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマーク。防御率２・２５。チームは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。初回、先頭クワンはフルカウントからの７球目、外角高めの８８マイル（約１４２キロ）のカ