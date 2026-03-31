春、新しい部屋に荷物を運び込むとき、人は何を優先するのか。冷蔵庫やカーテンはすぐに揃えるのに、いざという時の準備は後回しになりがちだ。そんな日常の隙間に潜む備えの偏りが、ひとつの調査から浮かび上がった。株式会社スマテンが２０２６年３月２７日に実施したインターネット調査（全国の男女７０人）によると、新生活における防災準備では「飲料水」が８７．１４％と最も高く、「非常食・レトルト食品」７４．２９％