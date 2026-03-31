俳優の柳沢慎吾が３１日、都内で行われたファイザー「肺炎球菌感染症」予防啓発イベントに出席した。日本人の死因の５位が肺炎で、９割が６５歳以上の高齢者。４月１日からオンエアされるＣＭでは現在６４歳の柳沢が出演し、国・自治体からの補助で肺炎球菌感染症のワクチンが受けられるのは６５歳の１年間だけであることを知らせている。アンバサダーを務める柳沢は「裏で甲子園の決勝やってるから…」と春のセンバツ高校野