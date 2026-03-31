◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ロッキーズの菅野智之投手が３０日（日本時間３１日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季初先発。４回２／３を投げ、ソロ本塁打による１失点のみ、２安打４奪三振２四球だった。元巨人対決となったブルージェイズ岡本和真内野手との対戦は２度。１打席目は空振り三振。２打席目は四球だった。最速９４・８マイル（１５３キロ）の