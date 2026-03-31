２０１３年にピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１ぐらんぷり」を制したタレントの三浦マイルドが、３１日にＳＮＳを更新。所属事務所吉本興業とのマネジメント契約を終了することを発表した。自身のＸ（旧ツイッター）で「皆さまへ私、三浦マイルドは３月末をもちまして、吉本興業との専属契約を終了し、所属から離れる事になりました。」と発表。続けて「４月以降は、営業サポート契約で吉本興業とかかわっていく事になります。自