独立行政法人の日本スポーツ振興センターは３１日、令和７年度の売り上げ金額が過去最高となる約１３８０億円となったと発表した。昨年度の約１３３６億円を上回り、３年連続過去最高になったとした。１等最高１２億円の当選金「ＭＥＧＡＢＩＧ」が好調に推移したことや「ＢＩＧ」で、毎月７日に実施した、１等当選金が通常最高６億円から最高７億７万７０００円となる特別開催回が好評だったことが主な要因としている。