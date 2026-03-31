◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―立正大（３１日・ジャイアンツ球場）＝降雨ノーゲーム＝「右手手背部の骨折」の診断を受けてリハビリを行っていた郡拓也捕手が３１日、３軍の立正大戦で「５番・ＤＨ」で実戦復帰。試合は降雨ノーゲームとなったが、打席には１度立ち、一飛に倒れた。それでも無事、実戦復帰を果たして「一歩前進です」と笑顔を見せた。郡は２月１９日に行われた２軍練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）で死球を