◇MLB ロッキーズ14-5ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)日本ハムや楽天で2024年シーズンまでプレーしたコディ・ポンセ投手が今季からブルージェイズでメジャー復帰。初登板を迎えるも、ゴロ処理の際に足を痛めて負傷交代となりました。2021年以来のメジャーでの登板となったポンセ投手。初回を三者凡退とすると、2回にツーベースを浴びるも無失点とします。しかし3回、先頭打者に四球を与え、さらに暴投とボーク