4月11日開催の『Prime Video Boxing 15』で元世界2階級制覇王者のファン・フランシスコ・エストラーダと対戦する那須川天心が3月31日、所属する帝拳ジムで公開練習を行った。昨年11月の井上拓真戦の敗北で、キック時代から続いていた無敗に終止符が打たれ初めての敗北を経験した天心は、練習前の会見で再起に向けた取り組みを語った。【会見動画】那須川天心エストラーダをKO宣言で再起誓う「絶対もう負けたくない」コンディシ