阪神の福島圭音外野手（２４）が３１日に行われるホーム開幕戦のＤｅＮＡ戦（京セラ）で自身初となる１軍の試合前練習に合流した。福島は前日、３０日に支配下契約を結んだばかりで即日での合流となった。今季はここまでファームリーグで２５打数１１安打、打率・４４０と高い数字を残していた。