ゴルフバックを肩にかけて、降りたところから、なんとも鼻をくすぐる良い匂いが漂う夕刻。一見、おしゃれな外観に見とれるほど足が止まるが、ひとたび入れば、笑顔あふれる店主と満腹になるまで食べたくなる料理が待っています。 今回紹介するお店は、千葉のグルメ店です！ 炭焼きの香ばしさが彩る新感覚イタリアンカッチャアルテゾーロ 864千葉 炭焼きお肉3種盛り合わせ3100円／人気の肉料理を盛り合わせにし