タレントの間寛平（７６）と“かわいすぎる吉本新喜劇女優”の小寺真理（３４）が「阪神競馬場春のＧ１ＰＲ大使」に就任することになり、３１日、大阪市内で就任式が行われた。同競馬場は兵庫県宝塚市にあり、寛平は同市内に住むことから毎週のように競馬場まで出かけるという。「家が近いからしょっちゅう行く。土日は行くし時間があったら走ってる。庭のようなもの。警備員のおっちゃんとも友達」と日頃から関係が深いこ