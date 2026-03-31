女優のMEGUMI（44）が、30日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。俳優がプロデュース業をするメリットを語った。現在、プロデュース業も行っているMEGUMIだが、ゲストのオリエンタルラジオ藤森慎吾に「最初に出て、テレビの人だったし、そこから制作、クリエイトする側になっているのはメリットあるんですか？」と聞かれると、「お金も集めてたりするから、制作費とかを。信頼はありますよね。（