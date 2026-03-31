吉本新喜劇の小寺真理（34）が31日、大阪市の吉本興業本社で「阪神競馬場春のG1 PR大使」就任式に出席した。4月5日の大阪杯、同12日の桜花賞を盛り上げるべく、間寛平（76）と共にPR大使に就任。ベテラン座員の島田一の介から「女の子の馬が走る桜花賞があるけど、一緒に阪神競馬場行くか？」と誘われたと明かしながら、「今は女の子だけでも1人でも行けたりするんで、師匠とは行きません。いろんな楽しみ方があるので、1人か女