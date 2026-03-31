2024年以来2回目となる連携2026年3月31日に、一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）は、2026年10月に幕張メッセで開催するIT・エレクトロニクスの総合展示会「CEATEC 2026」において、日本自動車工業会主催の「Japan Mobility Show Bizweek 2026」と併催することを発表しました。両イベントの連携は2024年以来、2回目となります。【画像】超カッコイイ！ これがJMS発表の「新型カローラ」です！ 画像で見る（34枚）（30枚