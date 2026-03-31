今月（3月）16日と17日の2日続けて、同じ病院に所属する男性医師が逮捕された事件で、医師が所属する国立病院機構は逮捕された医師を懲戒解雇などの処分にしたと発表しました。 【写真を見る】【速報】診察中の女性患者のわいせつな動画を撮影したとして逮捕された国立病院機構の男性医師（40代）を懲戒解雇処分さらに、女児のわいせつな姿を撮影したとして逮捕された男性医師（30代）を停職処分→2日続けて同じ病院の医師逮捕