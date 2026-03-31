子どもとの約束を守ることは親子の信頼関係にも大きく影響しますよね。子どもに一度約束した手前、前言撤回をしないように心掛けているママもいるでしょう。そうしたなか、ママスタコミュニティには「駄菓子屋で〇個まで好きなものを買っていいよと言って、持ってきたのが高くても買う？」という質問が寄せられました。投稿者さんは先日、園にお子さんを迎えに行った帰りに新しくできた駄菓子屋さんに立ち寄りました。『そこまで高