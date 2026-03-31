国内初戦「東建ホームメイトカップ」の開幕を来週に控え、今週はアジアンツアーの高額賞金大会「インターナショナルシリーズ・ジャパン」が千葉県・カレドニアンGCで開催される。世界基準の飛ばし屋、河本力はJGTO枠として出場する。「ニュージーランドオープン」で実戦使用したクラブセッティングを紹介する。【小ぶり】これが320ｙ飛ばすドライバーの顔2021年のプロ転向時からキャロウェイと契約する河本。毎年新モデルが登場す