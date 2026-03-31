交際相手の娘（当時生後4か月）の頭部に暴行を加え大ケガをさせたとして、傷害の罪で起訴されたた男性（47）に対し、大阪地裁が無罪を言い渡したことをめぐり、判決を不服として検察側が控訴しました。 被告の男性（47）は、2021年3月に大阪府茨木市で、交際相手の次女（当時生後4か月）の頭部に暴行を加え、回復が見込めない急性硬膜下血腫などを引き起こしたとして、傷害の罪で起訴されました。 裁判で弁護側は、次女が「てん