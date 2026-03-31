◇インターリーグドジャース2―4ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦で今季初登板初先発。4回0/3を4安打1失点と力投したが、今季初黒星を喫した。それでも4奪三振で与四球を2つにとどめる投球内容に、球場からは大きな拍手がわき起こる。佐々木自身も「目の前のバッター、ワンアウト、1イニングずつに集中して投げていけたかな