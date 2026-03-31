日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日に自身のインスタグラムを更新。日本テレビのアナウンサー仲間たちとの2ショット写真などを投稿した。31日で日本テレビを退社する岩田アナ。自身のインスタグラムで「先輩、後輩のみんな、写真を撮ってくれてありがとうございます」と日テレアナウンサーたちとの2ショットなどを数多く投稿した。ハッシュタグでは「#思い出」と記して、投稿を締めた。