福岡県幹部の部署ごとの互助組織「部課長会」が、会費を県議会議長らの政治資金パーティー券購入に充てていた問題で、全10の部課長会が会費による購入補助を廃止する方針を決めた。服部誠太郎知事が31日、明らかにした。