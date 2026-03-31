鹿児島県枕崎市でビニールハウス17棟が倒壊する被害がありました。気象台は突風による被害とみて、このあと現地調査することにしています。被害にあったビニールハウスはあわせて17棟 枕崎市によりますと、31日あさ、枕崎市白沢西町とあけぼの町で、農業用のビニールハウスが倒壊しているのを所有者が発見し、市に連絡しました。 被害にあったビニールハウスは、白沢西町で4棟、あけぼの町で13棟のあわ