読売新聞が2026年3月30日に公式サイト上で、故・中川昭一元財務・金融相の「酩酊会見」に同紙記者が関与していたかの情報について「事実無根」と発表した。2009年、先進7か国財務相・中央銀行総裁会議終了後の記者会見で今回あらためて問題となっているのは、当時財務相だった中川氏が2009年2月14日にローマで開かれた先進7か国財務相・中央銀行総裁会議終了後に行った記者会見。会見で中川氏は呂律が回っていなかったほか、目が虚