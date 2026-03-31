湾岸諸国トランプ氏にイランが完全に敗北するまで戦争続けるよう求める 湾岸諸国がトランプ氏にイラン戦争続けるよう強く求めていると、AP通信が報じている。 サウジアラビア、UAE、クウェート、バーレーンの当局者は、イランが完全に敗北するまでイランへの攻撃を継続するよう強く求めているという。1カ月にわたる攻撃でもイランの戦力は十分に弱体化していないと指摘。 UAEが最も強硬な姿勢を示し