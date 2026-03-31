秋田朝日放送 秋田市が行なった生活保護の「障害者加算」の削除処分が違法・不当であるとして、市民団体が再審査請求をしました。 秋田市の市民団体「秋田生活と健康を守る会」は、秋田市が３人に出した障害者加算の削除処分の取り消しを求めて、厚生労働大臣あての再審査請求書を３０日提出しました。 障害者加算は、生活保護を受ける人のなかで障害があることによりさらに負担が大きくなっている人をサポートする