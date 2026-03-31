◆センバツ最終日▽決勝智弁学園−大阪桐蔭（３１日・甲子園）２０１６年以来１０年ぶりの頂点を目指す智弁学園が６回、同点に追いついた。３点のビハインドから１点差に迫り、６回１死。４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が大阪桐蔭の“新怪物”こと先発左腕・川本晴大（２年）の２球目、１３９キロのストレートをフルスイング。打球は右翼ポール際に飛び込む同点アーチとなった。逢坂は２年生ながら４番を務め、今大会ここ