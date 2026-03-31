女優の幸澤（こうざわ）沙良（２０）が３１日までにＳＮＳを更新。事務所を退所することを発表した。自身のインスタグラムで「皆様へ２０２６年３月３１日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました。」と報告。続けて「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで１つ１つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております。