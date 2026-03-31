吉本新喜劇の間寛平ＧＭと「カワイ過ぎる新喜劇座員」の小寺真理が３１日、大阪・千日前の吉本興業本社で「阪神競馬場春のＧＩＰＲ大使」に任命され就任式に臨んだ。兵庫・宝塚市在住の寛平は、同市内の阪神競馬場に「（全）芸人で僕が一番行ってます。僕の庭みたいなもん」と毎週ランニングの一環で訪れているとのこと。小寺はプライベートでは入場したことはないが「（島田）一の介師匠に『一緒に阪神競馬場行かへん？』