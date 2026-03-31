昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうが３１日、東京・国立代々木競技場第１体育館で行われた１０代向けの大型イベント「超十代ーＵＬＴＲＡＴＥＥＮＳＦＥＳー２０２６」に登場した。たくろうは、１９９１年生まれの赤木裕（３４）と９０生まれのきむらバンド（３６）で構成される。同イベントは、今年で１０周年の節目。１０代に人気のモデル・長浜広奈、なえなの、本田紗来らがステージを沸かせる中、３０代の