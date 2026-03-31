◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―立正大（３１日・ジャイアンツ球場）＝降雨ノーゲーム＝巨人の３軍戦は立正大との試合に臨み、試合開始時から降っていた雨と、グラウンドのコンディション不良のため、ノーゲームとなった。この試合では右座骨部の故障のため、リハビリに取り組んでいた巨人の高梨雄平投手が実戦復帰。ノーゲームになったものの高梨は悪天候の中、１イニングを投げて１安打無失点で実戦復帰を無事終えていた。