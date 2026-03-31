遺族・長文恵さん（1月会見） 危険運転致死傷罪に速度やアルコールの数値基準を盛り込む改正案が31日閣議決定されました。 近く国会に法案が提出されます。 危険運転致死傷罪を巡っては適用の要件があいまいだと指摘されてきました。 31日閣議決定された改正案では速度について高速道路と一般道で基準を分け最高速度が時速70キロ以上の道路ではその速度を60キロ上回った場合に、最高速度が時速60キロ以下の道路では