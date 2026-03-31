大分市できのう夜、乗用車が道路わきの街灯に衝突し、乗っていた20歳の男性2人が死亡しました。【写真を見る】乗用車が街灯に衝突し大破 20歳男性2人死亡大分市記者「車は街灯に深くめり込んでおり、ブルーシートの上からでも大きく損傷していることがわかります」昨夜11時すぎ、大分市の県道で乗用車が道路左側の街灯に衝突しました。この事故で乗用車は大破し、運転していた大分市の専門学校生・池田達郎さん（20）と同乗